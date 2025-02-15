Российская велогонщица Бурлакова стала чемпионкой Европы в спринте

Яне Бурлаковой 24 года, и эта победа стала для неё первой на чемпионате Европы. В 2024 году она выиграла титул чемпионки мира в гите, а также имеет серебряную награду в командном спринте и бронзовую в кейрине с мирового первенства 2021 года. На чемпионате Европы 2021 года ей удалось завоевать три бронзовые медали в кейрине, командном спринте и гите.