Суд в Калифорнии официально закрыл дело Винника

Суд в американском штате Калифорния официально закрыл дело гражданина Российской Федерации Александра Винника, который ранее вернулся из Соединённых Штатов в РФ.
«Дело против ответчика Александра Винника теперь закрыто, он был освобождён из-под стражи», — говорится в документе, обнародованном в электронной базе суда Северного округа Калифорнии.
В документе также сказано, что по ходатайству США, а также «по веской причине» следует рассекретить и опубликовать в публичном реестре уведомление о закрытии дела. Кроме того, должно быть обнародовано административное «ходатайство о засекречивании».
Напомним, Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу Соединённых Штатов. Американская сторона обвинила его в отмывании денежных средств через биржу криптовалют. Говорилось о сумме от четырёх до девяти с=миллиардов долларов.
Винник был экстрадирован в США в 2022 году. В 2024 год он пошёл на сделку.
13 февраля текущего года Винник вернулся в РФ в результате договорённости США и Российской Федерации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на возвращение Винника, который преследовался в Соединённых Штатах. Песков подчеркнул, что Путин очень рад.