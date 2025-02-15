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Суд в Калифорнии официально закрыл дело Винника

13 февраля Александр Винник вернулся в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Суд в американском штате Калифорния официально закрыл дело гражданина Российской Федерации Александра Винника, который ранее вернулся из Соединённых Штатов в РФ.

«Дело против ответчика Александра Винника теперь закрыто, он был освобождён из-под стражи», — говорится в документе, обнародованном в электронной базе суда Северного округа Калифорнии.

В документе также сказано, что по ходатайству США, а также «по веской причине» следует рассекретить и опубликовать в публичном реестре уведомление о закрытии дела. Кроме того, должно быть обнародовано административное «ходатайство о засекречивании».

Напомним, Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу Соединённых Штатов. Американская сторона обвинила его в отмывании денежных средств через биржу криптовалют. Говорилось о сумме от четырёх до девяти с=миллиардов долларов.

Винник был экстрадирован в США в 2022 году. В 2024 год он пошёл на сделку.

13 февраля текущего года Винник вернулся в РФ в результате договорённости США и Российской Федерации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на возвращение Винника, который преследовался в Соединённых Штатах. Песков подчеркнул, что Путин очень рад.