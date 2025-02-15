Минздрав предложил прикреплять россиян к поликлинике через «Госуслуги»

Заявление онлайн будут подтверждать неквалифицированной электронной подписью. Для регистрации ребёнка потребуются данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Граждане старше 14 лет должны будут указать ещё и данные паспорта.