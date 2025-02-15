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Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону

В пригороде Ростова-на-Дону прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, около трёх или пяти взрывов прогремели в микрорайоне Западный. Также о громких хлопках сообщили жители города Батайск, который находится в шести километрах от Ростова-на-Дону.

Взрывы на окраине Ростова-на-Дону. Видео © SHOT.

Официальных комментариев от местных властей по этому поводу не поступало. Также неизвестно, есть ли разрушения и пострадавшие на земле.

Отметим, что накануне вечером, 14 февраля, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря. Нападение обошлось без пострадавших.