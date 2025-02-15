В Госдуме рассказали о доплатах к пенсии в 2025 году

«Важно отметить, что районный коэффициент и северная надбавка не суммируются — применяется только одна из них, наиболее выгодная для пенсионера. Для жителей сельской местности предусмотрена сельская доплата. Она доступна неработающим пенсионерам, которые проработали не менее 30 лет в агропромышленности на одной из 500 утверждённых Правительством специальностей. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной части пенсии, что в 2025 году эквивалентно 2182,18 ₽ Если пенсионер переезжает в город, выплата сохраняется, но прекращается при трудоустройстве. После увольнения её можно восстановить», — рассказал парламентарий.