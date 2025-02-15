Каллас пригласила министров иностранных дел ЕС обсудить Украину

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас намерена провести встречу с министрами иностранных дел государств Евросоюза, где будет обсуждаться украинский конфликт, сообщает Reuters.
По данным агентства, Каллас пригласила на встречу министров, которые присутствовали на конференции в Мюнхене. Помимо ситуации на Украине, Каллас планирует обсудить с ними отношения с администрацией президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине», — говорится в публикации.
По информации источника, решение было принято после разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, а также связано с заявлениями Вашингтона по Украине.
«Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал он.
Ранее сообщалось, что профессор из Финляндии Туомас Малинен назвал Каллас «продажной ведьмой» после её слов об Украине. Каллас заявила, что «любое соглашение», заключённое «за спинами» Европейского союза, якобы «не сработает».