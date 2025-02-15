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Армия США прекратила приём трансгендеров на службу

Трамп пообещал, что «выдворит трансгендеров из армии».

Источник: Аргументы и факты

Армия Соединённых Штатов не принимает в свои ряды трансгендеров*, об этом говорится в заявлении военных.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — проинформировали в сухопутных войсках Соединённых Штатов.

Сообщение обнародовано в соцсети X**. В нём подчёркивается, что данное решение вступает в силу «незамедлительно».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп подписал указ, в котором признал только два неизменных пола — мужской и женский.

Трамп заявил, что «покончит с трансгендерным безумием» в Соединённых Штатах. В частности, он отметил, что «выдворит трансгендеров из армии».

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.