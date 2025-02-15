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«РВ»: военные РФ начали атаковать ВСУ в Днепропетровской области

Группа «Беркут» с помощью «Ланцета» вывела из строя грузовик противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие начали активно атаковать Вооружённые силы Украины Днепропетровской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, группа «Беркут» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывела из строя грузовик ВСУ. Помимо техники, ликвидирована живая сила противника.

«Группа “Беркут” ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады 8 армии ВС РФ ударом “Ланцета” Х-51М вывела из строя грузовика противника. В результате удара была уничтожена часть живой силы в машине», — говорится в публикации.

Военкоры уточнили, что удар нанесла группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады 8 армии ВС РФ в населённом пункте Филия в ходе ночной ротации личного состава Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что военным РФ удалось взять под контроль территорию площадью около девяти квадратных километров к западу от села Времевка, продвинувшись при этом в направлении Днепропетровской области.