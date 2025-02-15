Российские военнослужащие начали активно атаковать Вооружённые силы Украины Днепропетровской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, группа «Беркут» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывела из строя грузовик ВСУ. Помимо техники, ликвидирована живая сила противника.
«Группа “Беркут” ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады 8 армии ВС РФ ударом “Ланцета” Х-51М вывела из строя грузовика противника. В результате удара была уничтожена часть живой силы в машине», — говорится в публикации.
Военкоры уточнили, что удар нанесла группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады 8 армии ВС РФ в населённом пункте Филия в ходе ночной ротации личного состава Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что военным РФ удалось взять под контроль территорию площадью около девяти квадратных километров к западу от села Времевка, продвинувшись при этом в направлении Днепропетровской области.