Итальянский врач спас жизнь своей кошке и попал под следствие

Использовав аппарат КТ и установив дренажную трубку, Фанелли спас жизнь питомцу. Но его поступок вызвал неоднозначные эмоции: одни восхитились его смелостью, другие возмутились использованием больничного оборудования для лечения животного.
Дирекция больницы начала проверку в отношении Фанелли. Теперь врачу грозит следствие за растрату государственных средств.
Ранее ветеринары Москвы спасли полуторагодовалого мэйн-куна по кличке Ватсон, который попал в клинику в плохом состоянии из-за инородного предмета в желудке — кусочка пробкового коврика. После удачной операции Ватсон быстро начал восстанавливаться.