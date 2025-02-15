Итальянский врач спас жизнь своей кошке и попал под следствие

Итальянский врач Джанлука Фанелли стал героем и нарушителем одновременно. Когда его кошка Афина упала с шестого этажа и получила тяжёлые травмы, он не стал ждать помощи ветеринаров, а сам провёл операцию в больнице, где работает. Об этом сообщает Oddity Central.