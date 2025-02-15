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Итальянский врач спас жизнь своей кошке и попал под следствие

Итальянский врач Джанлука Фанелли стал героем и нарушителем одновременно. Когда его кошка Афина упала с шестого этажа и получила тяжёлые травмы, он не стал ждать помощи ветеринаров, а сам провёл операцию в больнице, где работает. Об этом сообщает Oddity Central.

Использовав аппарат КТ и установив дренажную трубку, Фанелли спас жизнь питомцу. Но его поступок вызвал неоднозначные эмоции: одни восхитились его смелостью, другие возмутились использованием больничного оборудования для лечения животного.

Дирекция больницы начала проверку в отношении Фанелли. Теперь врачу грозит следствие за растрату государственных средств.

Ранее ветеринары Москвы спасли полуторагодовалого мэйн-куна по кличке Ватсон, который попал в клинику в плохом состоянии из-за инородного предмета в желудке — кусочка пробкового коврика. После удачной операции Ватсон быстро начал восстанавливаться.