Сретенье Господне празднуют православные христиане

Слово «сретение» переводится с церковнославянского как «встреча» и означает встречу человечества в лице 350-летнего старца Симеона, по внушению Духа Святого пришедшего в этот день в храм, с Богом. Симеон взял младенца Иисуса на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».