Сретенье Господне празднуют православные христиане

Праздник относится к числу двунадесятых, главных в церковном календаре.
Он тесно связан с событиями земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Согласно евангельскому преданию, на сороковой день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема в Иерусалим. Они принесли младенца Иисуса для его посвящения Богу.
Слово «сретение» переводится с церковнославянского как «встреча» и означает встречу человечества в лице 350-летнего старца Симеона, по внушению Духа Святого пришедшего в этот день в храм, с Богом. Симеон взял младенца Иисуса на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
Философское значение праздника Сретения — встреча старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом.
В праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершит Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Минска. Начало службы — в 11.25.
В этот день верующие освящают свечи в церквях, которые затем зажигают дома во время чтения молитв.
Праздник, после посещения службы, принято проводить в кругу семьи. Хозяйки пекли пирожки в форме птичек-жаворонков, символизирующие начало весны. Дом обходили с иконой Сретение Господне или Спаса, затем читали молитвы.
Не следует злоупотреблять спиртным. Нельзя грустить, ссориться и ругаться матом. Также не рекомендуется заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом и домашними делами.