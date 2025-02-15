WSJ: Украина сама сбила истребитель F-16 ВСУ летом 2024 года

Истребитель F-16 Вооружённых сил Украины, потерпевший крушение в августе 2024 года, мог быть сбит дружественным огнём, пишет The Wall Street Journal.
В материале сказано, что администрация действующего тогда президента Соединённых Штатов Джо Байдена скрыла от Киева технологию, позволяющую силам противовоздушной обороны распознавать, кому принадлежит техника.
«Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих», — говорится в публикации.
По словам источника, инцидент случился из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16. Данная сеть помогает передавать сведения о местонахождении объектов в воздухе, а также позволяет осуществлять совместные операции «более эффективно и безопасно».
Напомним, 26 августа 2024 года на Украине потерпел крушение первый переданный стране с Запада американский истребитель F-16.
Украинский парламентарий Марьяна Безуглая заявляла, что самолёт был сбит из ЗРК американского производства Patriot, который находится на вооружении Вооружённых сил Украины в качестве средства противовоздушной обороны.