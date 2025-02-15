Фильмы об СВО покажут на закрытии фестиваля «Кино на службе Отечеству»

III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт с 16 по 19 февраля в Москве. Об этом сообщила режиссёр Олеся Шигина. В заключительный день запланирован круглый стол с участием режиссёров и музыкантов, работающих на фронте.