Снег и туман: погода в Казахстане на 15 февраля

Погода в Алматинской области

Днем на севере области небольшие осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1−3 тепла.