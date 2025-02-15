Снег и туман: погода в Казахстане на 15 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, временами небольшой снег, поземка. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Акмолинской области
На юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на западе, севере области 15, днем 2−7, на западе, севере области 10 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 8−10 мороза.
Погода в Алматинской области
Днем на севере области небольшие осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1−3 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ночью на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, днем в районе Алакольких озер 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, в горных районах области 19 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 7 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Туркестанской области
На западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), гололед, туман, ночью в горных районах области сильный снег. Ветер юго-западный, западный 8−13, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 1 мороза. В Туркестане переменная переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Днем на западе области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 4 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
Погода в Атырауской области
Ночью на западе, юге области небольшой снег, днем на западе, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, юге области туман. Днем на западе, юге области гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Атырау переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, туман. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 0−2 мороза.
Погода в Мангистауской области
На западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на северо-востоке области 1 мороза. В Актау переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Актюбинской области
Ночью на севере области небольшой снег. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 2−7 мороза. В Актобе переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 3−5 мороза.
Погода в Костанайской области
На западе, юге области небольшой снег, поземок. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, днем 5−10 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, днем 5−10, на востоке области 13 мороза. В Петропавловске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 8−10 мороза.
Погода в Павлодарской области
На западе, севере области небольшой снег, поземок. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 1−6 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 3−5 мороза.
Погода в Карагандинской области
Днем на западе, юге области снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в области Улытау
На юге области снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 6, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Ночью на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, юге области 18−23 мороза, днем 3−8, на востоке, юге области 11−16 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в области Абай
Ночью на севере области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, в Жарминском районе 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, юге области 17−22 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Семее переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 3−5 мороза.
Погода в Кызылординской области
Ночью и утром в центре, на востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 10 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза. В Кызылорде переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Жамбылской области
Ночью на севере, западе, в горных районах области снег, низовая метель, в горных районах области сильный снег, днем на юге области осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.