Трамп: попытка БРИКС «подорвать доллар» приведёт к «ужасным последствиям»

Американский лидер Дональд Трамп заявил об «ужасных последствиях», если члены БРИКС попытаются «подорвать доллар».
По словам Трампа, речь идёт об ужасных последствиях как для Соединённых Штатов, так и для всего мира.
«Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп вновь заявил, что введёт пошлины «против каждого» из участников БРИКС, а также выразил мнение, что объединение якобы «быстро разваливается».
Ранее Трамп заявил, что возможные торговые пошлины на продукцию государств БРИКС могут составить не менее ста процентов.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании валюты БРИКС преждевременно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости объяснить Трампу основные задачи объединения.