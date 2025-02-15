Белый дом: Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра

Американский лидер Дональд Трамп исключил соратницу бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Помимо Жан-Пьер, Трамп уволил «многих членов совета директоров центра Кеннеди».
Напомним, президент США уже заменил руководство данной театральной площадки. Он уточнил, что это связано с «антиамериканской пропагандой», а также мероприятиями, связанными с ЛГБТ*.
Трамп заявил, что «покончит с трансгендерным безумием»* в Соединённых Штатах. В частности, он отметил, что «выдворит трансгендеров»*. Армия США уже прекратила приём трансгендеров на службу.
Жан-Пьер стала первой темнокожей женщиной и открытым представителем нетрадиционной ориентации* на должности пресс-секретаря Белого дома. При Трампе данную должность занимает 27-летняя Каролин Левитт.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.