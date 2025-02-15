10 миллионов евро за ночь: В Германии произошло крупное ограбление банка

Преступники заранее арендовали ячейки, что позволило им беспрепятственно проникнуть в подземное хранилище. Заняв помещение на ночь с пустыми чемоданами, злоумышленники методично вскрывали ёмкости с деньгами. В хранилище отсутствовали камеры видеонаблюдения и датчики движения, что облегчило задачу грабителям. Сигнализация сработала только после их ухода.