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Кулеба: закончить конфликт на Украине в нынешних условиях невозможно

По словам Кулебы, в Киеве ждут «ещё больше помощи» от ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что в настоящее время «невозможно завершить» украинский конфликт.

По его словам, в Киеве считают, что у Вооружённых сил Украины «хватит ресурсов» до середины лета текущего и очередной помощи от государств ЕС.

«Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить конфликт в нынешних условиях абсолютно невозможно. Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета», — сказал Кулеба.

Заявление прозвучало в интервью изданию из ФРГ Der Spiegel.

Кулеба утверждает, что Зеленский рассчитывает, что летом европейские страны «решатся» предоставить больше помощи ВСУ.

Ранее Кулеба заявил, что украинской стороне следует заключить сделку о военной помощи в обмен на ресурсы. При этом, по его словам, принцип «вечером металлы, утром оружие» в данном случае станет далеко не лучшим вариантом.