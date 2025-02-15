Кулеба: закончить конфликт на Украине в нынешних условиях невозможно

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что в настоящее время «невозможно завершить» украинский конфликт.
По его словам, в Киеве считают, что у Вооружённых сил Украины «хватит ресурсов» до середины лета текущего и очередной помощи от государств ЕС.
«Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить конфликт в нынешних условиях абсолютно невозможно. Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета», — сказал Кулеба.
Заявление прозвучало в интервью изданию из ФРГ Der Spiegel.
Кулеба утверждает, что Зеленский рассчитывает, что летом европейские страны «решатся» предоставить больше помощи ВСУ.
Ранее Кулеба заявил, что украинской стороне следует заключить сделку о военной помощи в обмен на ресурсы. При этом, по его словам, принцип «вечером металлы, утром оружие» в данном случае станет далеко не лучшим вариантом.