Кулеба: закончить конфликт на Украине в нынешних условиях невозможно

«Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить конфликт в нынешних условиях абсолютно невозможно. Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета», — сказал Кулеба.