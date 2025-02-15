Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 февраля 2025

15 февраля 2025 года погода в Иркутске обещает небольшой снег. Весна все ближе, но и зима не желает так просто уходить. Так по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра в областном центре 15 февраля будет −6…-8 градусов.
— Переменная облачность, ветер днем северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — поделились метеорологи.
В остальных частях региона тоже потеплеет, однако при облачной погоде температура опустится до −16…- 21. На Байкале переменная облачность и тоже небольшой снег, температура −5…-10 градусов, местами — 15.