Марочко: ВС РФ почти полностью контролируют северную часть Часова Яра

Российские военные практически полностью контролируют северную часть Часова Яра в Донецкой народной республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что южная часть населённого пункта находится под контролем ВС РФ наполовину.
«Практически вся северная часть города под нашим контролем: остался небольшой участок домов, которые наши военнослужащие сейчас зачищают от украинских боевиков. Если мы говорим за южную часть города, то здесь где-то половина под нашим контролем, но так же идут продвижения, пусть и небольшие, но они уверенные», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, в настоящее время Часовом Яре идут регулярные боестолкновения.
Ранее боец РФ с позывным «Макс» заявил, что группировка Вооружённых сил Украины в Часовом Яре в ДНР при столкновениях в стрелковом бою с российскими военными избрала тактику отступления.