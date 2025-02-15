Марочко: ВС РФ почти полностью контролируют северную часть Часова Яра

«Практически вся северная часть города под нашим контролем: остался небольшой участок домов, которые наши военнослужащие сейчас зачищают от украинских боевиков. Если мы говорим за южную часть города, то здесь где-то половина под нашим контролем, но так же идут продвижения, пусть и небольшие, но они уверенные», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.