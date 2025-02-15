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Марочко: ВС РФ почти полностью контролируют северную часть Часова Яра

Южная часть города находится под контролем ВС РФ наполовину.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные практически полностью контролируют северную часть Часова Яра в Донецкой народной республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что южная часть населённого пункта находится под контролем ВС РФ наполовину.

«Практически вся северная часть города под нашим контролем: остался небольшой участок домов, которые наши военнослужащие сейчас зачищают от украинских боевиков. Если мы говорим за южную часть города, то здесь где-то половина под нашим контролем, но так же идут продвижения, пусть и небольшие, но они уверенные», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящее время Часовом Яре идут регулярные боестолкновения.

Ранее боец РФ с позывным «Макс» заявил, что группировка Вооружённых сил Украины в Часовом Яре в ДНР при столкновениях в стрелковом бою с российскими военными избрала тактику отступления.