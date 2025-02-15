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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

По информации Башгидромета, завтра, 16 февраля, в республике ожидается снег, местами сильный снег, усиление ветра до 17−22 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 69% 773 мм рт. ст. +2°
Источник: Башинформ

Также жителей республики предупредили о метели с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, 17 февраля интенсивность явлений будет ослабевать, температура воздуха начнет понижаться до значений ниже нормы на 1−3°.