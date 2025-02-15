Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

Также жителей республики предупредили о метели с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, 17 февраля интенсивность явлений будет ослабевать, температура воздуха начнет понижаться до значений ниже нормы на 1−3°.
По информации Башгидромета, завтра, 16 февраля, в республике ожидается снег, местами сильный снег, усиление ветра до 17−22 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.
Также жителей республики предупредили о метели с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, 17 февраля интенсивность явлений будет ослабевать, температура воздуха начнет понижаться до значений ниже нормы на 1−3°.