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Землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию об этом распространило МЧС республики.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 15 февраля 2025 года в 06:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

говорится в сообщении ведомства

Очаг подземных толчков располагается в России, в 1225 километрах на северо-восток от Алматы.

Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:

село Катон-Карагай — 3 балла,

село Маркаколь — 3 балла,

село Улькен-Нарын — 3 балла,

город Алтай — 3 балла,

село Буран — 3 балла,

город Риддер — 2 балла,

город Зайсан — 3 балла,

село Куршим — 3 балла,

село Самарское — 3 балла.

область Абай:

город Семей — 2 балла,

город Аягоз — 2 балла,

село Кокпекти — 2 балла,

село Аксуат — 2 балла,

село Калбатау — 2 балла,

село Бородулиха — 2 балла,

поселок Жоламан — 2 балла,

село Маканчи — 2 балла,

село Урджар — 2 балла,

село Бескарагай — 2 балла,

село Карааул — 2 балла.

Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали, добавили в министерстве.

Позже МЧС сообщило, что специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, осуществлен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

поясняется в сообщении

Обстановка стабильная, добавили в ведомстве.