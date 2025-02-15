Землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области

Информацию об этом распространило МЧС республики.
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 15 февраля 2025 года в 06:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг подземных толчков располагается в России, в 1225 километрах на северо-восток от Алматы.
Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:
село Катон-Карагай — 3 балла,
село Маркаколь — 3 балла,
село Улькен-Нарын — 3 балла,
город Алтай — 3 балла,
село Буран — 3 балла,
город Риддер — 2 балла,
город Зайсан — 3 балла,
село Куршим — 3 балла,
село Самарское — 3 балла.
область Абай:
город Семей — 2 балла,
город Аягоз — 2 балла,
село Кокпекти — 2 балла,
село Аксуат — 2 балла,
село Калбатау — 2 балла,
село Бородулиха — 2 балла,
поселок Жоламан — 2 балла,
село Маканчи — 2 балла,
село Урджар — 2 балла,
село Бескарагай — 2 балла,
село Карааул — 2 балла.
Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали, добавили в министерстве.
Позже МЧС сообщило, что специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, осуществлен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.
Обстановка стабильная, добавили в ведомстве.