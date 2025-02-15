Землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области

Позже МЧС сообщило, что специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, осуществлен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.