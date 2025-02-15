МО РФ: «Ночной охотник» нанёс удар по боевикам ВСУ в Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.