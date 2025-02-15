Застройщики сократили площадь застройки и высоту Храма в Приморском районе

Строительство нового Храма Александра Невского в микрорайоне Приморский в районе пересечения улиц Безбокова и Захарова вызвало возмущение местных жителей. По плану строительство должно было развернуться на территории зеленой зоны, которой местные жители пользуются как местом отдыха. Именно они уже более двух лет выступают против строительства храма. И вот стороны конфликта сели за стол переговоров.
— Проектировщики рассказали, что по просьбе жителей близлежащих домов снизили высотность сооружения и сократили его площадь. «Пятно» застройки уменьшили с 2,3 тысяч кв. м до 800 кв. м. Также учли пожелания граждан и предусмотрели максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений. Территория Храма после завершения строительства не будет иметь ограждения. В настоящее время откорректированный проект проходит экспертизу. После этого в действующее до 2027 года разрешение на строительство внесут изменения с учетом новых параметров, — рассказали в администрации Иркутской области.
Строительство планируют начать после урегулирования всех формальностей. Жителям предоставят детальные планы по постройке и обустройству автомобильной дороги по улице Захарова, ведущей в сторону плотины, мест для парковок.