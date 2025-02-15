Застройщики сократили площадь застройки и высоту Храма в Приморском районе

— Проектировщики рассказали, что по просьбе жителей близлежащих домов снизили высотность сооружения и сократили его площадь. «Пятно» застройки уменьшили с 2,3 тысяч кв. м до 800 кв. м. Также учли пожелания граждан и предусмотрели максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений. Территория Храма после завершения строительства не будет иметь ограждения. В настоящее время откорректированный проект проходит экспертизу. После этого в действующее до 2027 года разрешение на строительство внесут изменения с учетом новых параметров, — рассказали в администрации Иркутской области.