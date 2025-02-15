В Омске более чем на год перекроют проезд в центре города

Мэрия Омска сообщила о скорых изменениях в схеме движения транспорта в центре города. С 3 марта движение для всех видов транспорта будет запрещено по улице Рабиновича, на участке дороги от улицы Госпитальная до административного здания № 105 по улице Булатова.