Mash: на «техно-тусовке» Ирины Хакамады прошли задержания гостей и посетителей

Например, летом 2024 года силовики провели обыск в пространстве Inside в Ростове-на-Дону. В ходе рейда в этом месте проводилась проверка документов у посетителей, а у мужчин уточняли данные о военной службе и место работы. Подобные рейды часто становятся объектом обсуждения в общественных и медийных кругах, так как зачастую вызывают вопросы о правомерности и целесообразности подобных действий на фоне СВО.