Под Ростовом ветеринары ампутировали кошке лапу

В Шахтах Ростовской области с домашней кошкой по кличке Сима приключилась беда. Она попала в капкан, который, по всей видимости, предназначался для грызунов.
Хозяева освободили лапку из ловушки и помчались к ветеринарам. Люди надеялись, что перебитую конечность можно будет восстановить. Но травма оказалась слишком серьезной. У врачей и их пушистой пациентки был только один путь — ампутация.
— Многих владельцев пугает такое решение, они считают, что животное не сможет жить полноценно, будет мучиться и страдать. Но это не так. В отличие от людей, у которых на восстановление после потери конечности может уйти целая вечность, эти животные быстро адаптируются. Кошки восстанавливаются с удивительной скоростью, — прокомментировали в клинике «Айболит».