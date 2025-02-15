Под Ростовом ветеринары ампутировали кошке лапу

— Многих владельцев пугает такое решение, они считают, что животное не сможет жить полноценно, будет мучиться и страдать. Но это не так. В отличие от людей, у которых на восстановление после потери конечности может уйти целая вечность, эти животные быстро адаптируются. Кошки восстанавливаются с удивительной скоростью, — прокомментировали в клинике «Айболит».