Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом ветеринары ампутировали кошке лапу

Под Ростовом животное осталось без конечности, попав в капкан.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области с домашней кошкой по кличке Сима приключилась беда. Она попала в капкан, который, по всей видимости, предназначался для грызунов.

Хозяева освободили лапку из ловушки и помчались к ветеринарам. Люди надеялись, что перебитую конечность можно будет восстановить. Но травма оказалась слишком серьезной. У врачей и их пушистой пациентки был только один путь — ампутация.

— Многих владельцев пугает такое решение, они считают, что животное не сможет жить полноценно, будет мучиться и страдать. Но это не так. В отличие от людей, у которых на восстановление после потери конечности может уйти целая вечность, эти животные быстро адаптируются. Кошки восстанавливаются с удивительной скоростью, — прокомментировали в клинике «Айболит».