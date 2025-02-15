Должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья

«Это означает, что судебное взыскание может быть обращено как на всех владельцев сразу, так и на одного из них в полном объеме. При этом выселение из квартиры за долги возможно только в определенных случаях. Если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев, его могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития. Если же квартира находится в собственности, но не является единственным жильем, ее могут реализовать на торгах для погашения задолженности. Однако если жилье единственное и не находится в ипотеке, выселение невозможно по закону», — подчеркнул Бондарь.