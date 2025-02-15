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Омский элитный ресторан Skopin меняет свою прописку

Заведение планирует переехать на новый адрес.

Источник: Комсомольская правда

Элитный омский ресторан Skopin, славящийся своей превосходной кухней, отменным винотекой, концептуальной закрытостью и высоким средним чеком объявил о своем скором переезде. Много лет заведение располагалось в здании на проспекте Маркса, но вскоре начнет работать по новому адресу.

Точная дата переезда и новое место дислокации пока не сообщаются. Судя по данным «2ГИС», ресторан пока работает в прежнем формате и на старом месте.

Элитный ресторан, начавшийся с хорошей винотеки, открыл омский ресторатор Ян Скопин, ушедший из жизни осенью прошлого года. Ранее мы писали, что привычный адрес сменит также ресторан Skopin в Новосибирске — договор аренды с заведением через суд расторгла местная мэрия.