Омский элитный ресторан Skopin меняет свою прописку

Элитный омский ресторан Skopin, славящийся своей превосходной кухней, отменным винотекой, концептуальной закрытостью и высоким средним чеком объявил о своем скором переезде. Много лет заведение располагалось в здании на проспекте Маркса, но вскоре начнет работать по новому адресу.
Точная дата переезда и новое место дислокации пока не сообщаются. Судя по данным «2ГИС», ресторан пока работает в прежнем формате и на старом месте.
Элитный ресторан, начавшийся с хорошей винотеки, открыл омский ресторатор Ян Скопин, ушедший из жизни осенью прошлого года. Ранее мы писали, что привычный адрес сменит также ресторан Skopin в Новосибирске — договор аренды с заведением через суд расторгла местная мэрия.