Омский элитный ресторан Skopin меняет свою прописку

Элитный омский ресторан Skopin, славящийся своей превосходной кухней, отменным винотекой, концептуальной закрытостью и высоким средним чеком объявил о своем скором переезде. Много лет заведение располагалось в здании на проспекте Маркса, но вскоре начнет работать по новому адресу.