Неделя с AmurMedia: любовные сети, собаки-людоеды, салон с сюрпризом и новый маршрут

В крае участились случаи нападения собак на людей. Очередная трагедия случилась 10 февраля. Как заявили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, у десятилетней девочки после нападения собак выявлены многочисленные травмы. По данным краевой прокуратуры, ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где был прооперирован, а после доставлен в больницу имени С. И. Сергеева города Хабаровска. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье халатность. В ситуации разбиралось ИА AmurMedia.