Неделя с AmurMedia: любовные сети, собаки-людоеды, салон с сюрпризом и новый маршрут

Онлайн-охота на любовь: можно ли познакомиться на сайте знакомств в Хабаровске (18+).
В современном мире, где ритм жизни всё ускоряется, а личная жизнь часто отходит на второй план, сайты знакомств (18+) стали своеобразным полем битвы за счастье. Онлайн-знакомства — шанс на счастье или очередной способ разочароваться? Возможно ли забыть о одиночестве или столкнуться с армией мошенников? Журналист ИА AmurMedia рискнул и на несколько месяцев погрузился в мир хабаровских онлайн-знакомств. Результат его эксперимента — в этой статье.
Верхнебуреинский район — трижды победитель Всероссийского конкурса лучших проектов.
По инициативе президента России Владимира Путина с 2022 года ежегодно проводится «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного Федерального округа». Поселения Верхнебуреинского района Хабаровского края третий год подряд принимают в нем участие и становятся победителями, сообщает ИА AmurMedia.
Администрация района в Хабаровском крае заплатит компенсацию за нападение собак.
В Ванинском районе прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда в связи с нападением собак, сообщает ИА AmurMedia.
Собаки-людоеды на улицах Хабаровского края: кто виноват.
В крае участились случаи нападения собак на людей. Очередная трагедия случилась 10 февраля. Как заявили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, у десятилетней девочки после нападения собак выявлены многочисленные травмы. По данным краевой прокуратуры, ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где был прооперирован, а после доставлен в больницу имени С. И. Сергеева города Хабаровска. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье халатность. В ситуации разбиралось ИА AmurMedia.
Правила использования маткапитала меняются с 13 февраля.
Приобрести жилой дом, его часть или таунхаус на материнский (семейный) капитал можно будет, только если жилье соответствует установленным требованиям и пригодно для проживания. Такое заключение должно быть оформлено не ранее, чем за один год до подачи заявления на оплату покупки. Такое постановление Правительства вступает в силу 13 февраля, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт ИА AmurMedia.
Строительство уникального полигона началось в Хабаровском крае.
Строительство уникального полигона началось в Хабаровском районе. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил его с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во время его рабочей поездки в регион, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы региона.
Трутнев заявил о недопустимости затягивания сроков запуска международного терминала в Хабаровске.
Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международных воздушных линий в международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского пропускной способностью 600 человек в час, что позволит ежегодно обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Проект реализуется на ТОР «Хабаровск», сообщает ИА AmurMedia.
Интим-салоны работали под видом массажных кабинетов в Комсомольске-на-Амуре и других городах ДФО.
В Хабаровском крае следователями Управления МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре завершено расследование уголовного дела об организации на территории Дальнего Востока сети притонов для занятия проституцией, сообщает ИА AmurMedia.
Платим за воду, в которой должна быть рыба — Сергей Рябченко.
В Государственной Думе РФ 25 февраля будут рассматривать поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В чем их суть и к чему готовиться дальневосточным рыбакам на «Деловом клубе» ИА AmurMedia рассказал член Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Две сотрудницы администрации Хабаровского района предстанут перед судом.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы администрации одного из сельских поселений Хабаровского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по обвинению в мошенничестве ее бывшей коллеги, сообщает ИА AmurMedia.
На Дальнем Востоке состоялся масштабный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни».
В преддверии 103-й годовщины Волочаевской операции на сопке Июнь-Корань в Еврейской автономной области прошел IX Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» (6+). Более 3000 зрителей из разных регионов Дальнего Востока собрались, чтобы почтить память героев Гражданской войны. Фестиваль стал частью нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительтсва Хабаровского края.
Один из активных участников митингов в поддержку Фургала скончался в Хабаровске.
О смерти Валентина Фредди в своем Telegram-канале (18+) сообщил руководитель антикоррупционного штаба Хабаровского края Василий Харитонов, сообщает ИА AmurMedia.
Двое детей в Хабаровске пострадали в тройном ДТП на скользкой дороге.
Вчера, 9 февраля, в Хабаровске на Восточном шоссе со стороны ул. Нововыборгская в сторону ул. Промышленная, водитель автомобиля Toyota Prius на скользком участке дороги не справился с управлением, сообщает ИА AmurMediа.
Нонна Гришаева присоединилась к марафону поддержки Хабаровского музыкального театра.
Заслуженная артистка России Нонна Гришаева продолжила благотворительный марафон поддержки Хабаровского краевого академического музыкального театра #ЯсХМТ. Концерт «Смотри, смотри на этот мир» (12+) с аншлагом прошел в Доме офицеров Восточного военного округа Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia.
Юрий Трутнев и Дмитрий Демешин оценили новый спортивный комплекс в школе Хабаровска.
В Хабаровске Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным провели осмотр нового модульного многофункционального спортивного зала в школе № 9 Хабаровска и посетили тренировку детских спортивных групп по киокусинкай-каратэ и другим видам единоборств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Медалью «Суворова» наградили военнослужащего из Хабаровского края.
Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, капитан Александр Власюк, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО.
Стая собак напала на 10-летнюю девочку в Николаевске-на-Амуре.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет публикации о нападении собак на ребенка, сообщает ИА AmurMedia.
Краевую школу-интернат в Переяславке капитально отремонтируют.
В Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы модернизации школьных систем образования, которая была запущена по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 12 муниципальных школах и краевой школе-интернате. Всего же до 2027 года в регионе отремонтируют 51 школу и 13 детских садов, сообщае ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровский садист получил 12,5 лет за поджог квартиры с детьми внутри.
Хабаровский районный суд вынес приговор жителю села Ильинка, признав его виновным в покушении на убийство нескольких человек, включая малолетних детей, находившихся в беспомощном состоянии. Преступление, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом — поджогом, не было доведено до конца по независящим от злоумышленника причинам. Кроме того, он был признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, что повлекло за собой значительный ущерб, сообщает ИА AmurMedia.
Туристический маршрут «Хабаровский край. Дорогой императоров» разработали в регионе.
Новый историко-культурно-познавательный маршрут «Хабаровский край. Дорогой императоров» разработали в регионе. Просветительский проект предлагает путешественникам возможность посетить места, где бывали представители династии Романовых, сообщает ИА AmurMedia.