В Омской области официально сменился главный военный комиссар

В ЕГРЮЛ появились новые данные о ФКУ «Военный комиссариат Омской области». С 13 февраля структуру официально возглавил Вячеслав Верхоланцев. Пока он числится военным комиссаром региона в статусе временно исполняющего обязанности.
Фактически он приступил к ним еще раньше, в конце прошлого года его включили в состав призывной комиссии. Ранее Верхоланцев работал в военном комиссариате Новосибирской области.
Напомним, с сентября 2020 года главным военным комиссаром Омской области был полковник запаса Юрий Мешавкин.
Ранее мы сообщали, что свой пост покинул глава Усть-Ишимского района Александр Седельников.