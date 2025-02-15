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В Омской области официально сменился главный военный комиссар

Пока он числится в статусе временно исполняющего обязанности.

Источник: Комсомольская правда

В ЕГРЮЛ появились новые данные о ФКУ «Военный комиссариат Омской области». С 13 февраля структуру официально возглавил Вячеслав Верхоланцев. Пока он числится военным комиссаром региона в статусе временно исполняющего обязанности.

Фактически он приступил к ним еще раньше, в конце прошлого года его включили в состав призывной комиссии. Ранее Верхоланцев работал в военном комиссариате Новосибирской области.

Напомним, с сентября 2020 года главным военным комиссаром Омской области был полковник запаса Юрий Мешавкин.

Ранее мы сообщали, что свой пост покинул глава Усть-Ишимского района Александр Седельников.