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Метеорологи прогнозируют в Башкирии метели и холода

В Башкирии ожидаются метели и похолодание до −12 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 15 февраля, прогнозируют небольшие снегопады, в северо-западных районах — умеренные. Будет южный, юго-западный умеренный ветер, местами — порывистый. Температура воздуха днем составит −4,-9°.

Завтра, 16 февраля, вновь снегопады, местами — сильные, а в некоторых районах даже прогнозируют метель, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −7,-12°, днем воздух прогреется −1,-6°.

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