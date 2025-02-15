Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ожидании паводков: МЧС Казахстана привел в готовность силы и средства

АЛМАТЫ, 15 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами продолжает комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду, заявил и.о председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Асет Жилкайдаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Он сообщил, что на участках, расположенных в южных и западных регионах, выставлены круглосуточные посты, которые отслеживают ситуацию.

В случае ухудшения ситуации мы оперативно перебросим дополнительные силы и средства в пострадавшие регионы, а также будем готовиться к эвакуации населения и проведению аварийно-спасательных работ.

сказал Асет Жилкайдаров

Воинские части гражданской обороны приведены в повышенную готовность, на оперативном дежурстве находится спасательная авиация. В круглосуточном режиме функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС.

По прогнозу Казгидромета, повышенные риски подтоплений ожидаются в 9 областях: Актюбинской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Северо-Казахстанской и Костанайской.

МЧС