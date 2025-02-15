В ожидании паводков: МЧС Казахстана привел в готовность силы и средства

Он сообщил, что на участках, расположенных в южных и западных регионах, выставлены круглосуточные посты, которые отслеживают ситуацию.
В случае ухудшения ситуации мы оперативно перебросим дополнительные силы и средства в пострадавшие регионы, а также будем готовиться к эвакуации населения и проведению аварийно-спасательных работ.
Воинские части гражданской обороны приведены в повышенную готовность, на оперативном дежурстве находится спасательная авиация. В круглосуточном режиме функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС.
По прогнозу Казгидромета, повышенные риски подтоплений ожидаются в 9 областях: Актюбинской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Северо-Казахстанской и Костанайской.