Заснеженный район Березовка в Хабаровске очистят от снега и наледи

— По поручению мэра Хабаровска провели объезд микрорайона Березовка. Приехали на место и убедились, что есть существенные недоработки со стороны дорожных служб. Часть улиц почищена, но этого недостаточно. На многих участках встречается наледь и колейность. Например, на улице Сергеевской видны недоработки. Здесь расположена поликлиника. Дорога возле нее почищена, но парковочные карманы в плохом состоянии. На этой же улице возле сквера дорожное полотно в очень плохом состоянии — вся в колеях. Было дано поручение руководителю МБУ «Север» сегодня же зайти в микрорайон и провести работы, — сказал Андрей Горшенин.