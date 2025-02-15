Заснеженный район Березовка в Хабаровске очистят от снега и наледи

Власти Хабаровска отреагировали на многочисленные жалобы жителей микрорайона Березовка по поводу неудовлетворительной уборки снега после сильного циклона. После объезда микрорайона, выявившего существенные недочёты в работе дорожных служб (особенно на улице Сергеевской, около поликлиники и сквера), мэр поручил профильным структурам мэрии взять очистку Березовки под контроль, сообщает ИА AmurMedia.
Заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин подтвердил наличие проблем.
— По поручению мэра Хабаровска провели объезд микрорайона Березовка. Приехали на место и убедились, что есть существенные недоработки со стороны дорожных служб. Часть улиц почищена, но этого недостаточно. На многих участках встречается наледь и колейность. Например, на улице Сергеевской видны недоработки. Здесь расположена поликлиника. Дорога возле нее почищена, но парковочные карманы в плохом состоянии. На этой же улице возле сквера дорожное полотно в очень плохом состоянии — вся в колеях. Было дано поручение руководителю МБУ «Север» сегодня же зайти в микрорайон и провести работы, — сказал Андрей Горшенин.
В свою очередь директор МБУ «Север» Виталий Колтанюк, ссылаясь на беспрецедентное количество осадков (208% месячной нормы), объяснил задержки с уборкой второстепенных дорог приоритетной очисткой главных магистралей и остановок.
— Ситуация выдалась непростая. Убрать сразу такое количество снега не представляется возможным. В первую очередь мы очищали трассы, по которым ходит общественный транспорт, и остановки. Сегодня запустим технику по второстепенным дорогам, в том числе в микрорайоне Березовка, на которые поступали жалобы граждан. На дороге у сквера на улице Сергеевской с обеда будут работать грейдеры, — прокомментировал Виталий Колтанюк.
Напомним, по поручению мэра краевой столицы борьба с последствиями циклона идет в круглосуточном режиме. Дневные смены у сотрудников предприятий благоустройства проходят в продленном режиме.