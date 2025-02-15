Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно хранить яйца и проверять их свежесть

Эксперт поделился советами по хранению, приготовлению и проверке свежести яиц, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По словам руководителя отдела технологий в сети японских и азиатских ресторанов Максима Каплунова, магазинные яйца остаются свежими до трех недель, а домашние — максимум две недели. Вместе с тем перепелиные быстро высыхают, поэтому их следует использовать в первую очередь.

Для проверки свежести яйца достаточно опустить его в воду: если утонет, значит, свежее. Яйца можно хранить с другими продуктами, но лучше держать их отдельно, поскольку на скорлупе могут быть бактерии.

цитирует эксперта портал KU66

Готовить яйца следует при температуре не менее 70 градусов, чтобы снизить риск заражения сальмонеллой. Перед приготовлением их необходимо мыть.