В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты самолетов

Ранее стало известно о том, что за ночь над Волгоградской областью перехватили и уничтожили 17 беспилотников. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, которые быстро ликвидировали.