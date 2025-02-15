В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты самолетов

С 7.19 аэропорт Гумрак принимает самолеты на прием и вылет. Сняты все ограничения на работу воздушной гавани.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Они начали действовать рано утром 15 февраля. За это время вовремя не смог вылететь только один лайнер. Пришлось задержать авиарейс до Москвы.
Ранее стало известно о том, что за ночь над Волгоградской областью перехватили и уничтожили 17 беспилотников. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, которые быстро ликвидировали.
Сейчас все профильные службы продолжают нести дежурство.