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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты самолетов

Воздушная гавань вновь работает в обычном режиме.

С 7.19 аэропорт Гумрак принимает самолеты на прием и вылет. Сняты все ограничения на работу воздушной гавани.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Они начали действовать рано утром 15 февраля. За это время вовремя не смог вылететь только один лайнер. Пришлось задержать авиарейс до Москвы.

Ранее стало известно о том, что за ночь над Волгоградской областью перехватили и уничтожили 17 беспилотников. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, которые быстро ликвидировали.

Сейчас все профильные службы продолжают нести дежурство.