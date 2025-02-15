Православные отмечают 15 февраля Сретение Господне

Сретение Господне является двунадесятым праздником, который относится к ветхозаветной традиции приносить младенцев в храм, когда им исполнилось 40 дней. Именно в этот день Анна Пророчица с младенцем Иисусом Христом, которому исполнилось 40 дней, пришла в Иерусалимский храм, где ее встретил праведный Симеон.
В Евангельскую историю ветхозаветный праведник вошел как Симеон Богоприимец. Существует церковное предание о том, что Симеон переводил Ветхий Завет на греческий язык и усомнился, что будущий Спаситель будет рожден от девы.
После этого Симеону явился ангел и предупредил, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит Богомладенца. Анна Пророчица принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, когда Симеону было более 320 лет.
Сретение, или встреча Симеона и Богомладенцем, в христианстве наделяется особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус.
На Сретение в храмах зажигают и освящают свечи. Эта традиция возникла в первые годы христианства. Считается, что огонь сретенской свечи символизирует Христов свет и очищает все, к чему прикасается.
Также в этот день чествуют Богоматерь, поэтому цвет облачений священнослужителей может быть белым или голубым.
В народе считали, что на Сретение зима встречается с весной. В этот день в России также отмечается Всемирный день православной молодежи.