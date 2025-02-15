Разработана высокоэффективная технология сушки древесины

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина разработали высокоэффективную технологию сушки древесины для получения топливных материалов. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, новый метод делает процесс сушения дерева не только более быстрым, но и бережным.
«Сушка древесины — одна из основополагающих стадий в производстве высококачественных изделий из этого материала. Разработанный учеными СГТУ метод производства древесного топлива уникален и включает несколько важнейших этапов», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал профессор кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Сергей Фокин, технология основана на процессе сублимации: сырье, как правило, в виде древесных измельченных отходов смачивают, затем замораживают и отправляют в сублимационную камеру. В условиях глубокого вакуума и нагрева до 40−50 градусов происходит процесс перехода воды из твердого состояния (льда) сразу в газообразное.
«Таким образом, сохраняется структура сырья, все его свойства, а вес уменьшается в 5−10 раз», — отметил профессор Фокин. По завершении процесса сублимации материал герметично упаковывают. Полученное топливо может быть использовано в различном виде, от листового материала до брикетов и гранул.
Технология ориентирована на переработку отходов (опилок), образующихся на лесозаготовках, при деревообработке и деятельности коммунальных служб. Она способствует повышению теплотворности топлива и сокращает потребность в складских площадях. Кроме того, конечный продукт может быть востребован для улучшения почвы и разработки новых строительных материалов.