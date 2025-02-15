Разработана высокоэффективная технология сушки древесины

Как рассказал профессор кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Сергей Фокин, технология основана на процессе сублимации: сырье, как правило, в виде древесных измельченных отходов смачивают, затем замораживают и отправляют в сублимационную камеру. В условиях глубокого вакуума и нагрева до 40−50 градусов происходит процесс перехода воды из твердого состояния (льда) сразу в газообразное.