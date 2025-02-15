У россиян снизилась популярность Дня святого Валентина

Социологи отметили, что популярность празднования Дня святого Валентина среди россиян серьёзно снизилась. Если 20 лет назад его отмечало больше половины граждан, то на сегодняшний день только треть.
По мнению Лантратовой, на такое развитие событий повлияло несколько факторов. Во-первых, появился аналогичный праздник, День семьи, любви и верности, который в ценностном и духовном плане гораздо ближе россиянам нежели День святого Валентина.
Во-вторых, прекратилось влияние моды на заимствование различных культурных традиций с запада. Пик популярности её пришёлся на начало 00-х, после чего россияне стали гораздо чаще обращаться к собственным корням.
И, наконец, на популярности праздника не могла сказаться и агрессивная коммерциализация, сделавшая покупку дорогостоящих подарков и цветов «обязательным» ритуалом дня.