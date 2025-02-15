Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гололедица сохранится на дорогах Беларуси в субботу

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси в субботу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 60% 771 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, 15 февраля погодные условия в стране будет формировать холодная и неустойчивая воздушная масса.

Облачно с прояснениями, местами по стране пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

сказали в Белгидромете

Там также уточнили, что днем максимальная температура воздуха составит от −2 до −8°С.

Погода в регионах

В Бресте и Гродно днем будет облачно, пройдет небольшой кратковременный снег, а температура будет находиться в пределах от −4 до −2°С.

В Витебске тоже прогнозируются осадки, и будет немного холоднее — там столбики термометров покажут от −6 до −8°С.

В Гомеле и Могилеве в субботу снега не ожидается, а днем температура воздуха составит от −5 до −7°С.

В Минске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем прогнозируется от −4 до −6°С.