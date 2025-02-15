Гололедица сохранится на дорогах Беларуси в субботу

По данным синоптиков, 15 февраля погодные условия в стране будет формировать холодная и неустойчивая воздушная масса.
Облачно с прояснениями, местами по стране пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Там также уточнили, что днем максимальная температура воздуха составит от −2 до −8°С.
Погода в регионах
В Бресте и Гродно днем будет облачно, пройдет небольшой кратковременный снег, а температура будет находиться в пределах от −4 до −2°С.
В Витебске тоже прогнозируются осадки, и будет немного холоднее — там столбики термометров покажут от −6 до −8°С.
В Гомеле и Могилеве в субботу снега не ожидается, а днем температура воздуха составит от −5 до −7°С.
В Минске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем прогнозируется от −4 до −6°С.