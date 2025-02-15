Автор «Осторожно, модерн!» Пармас заявила о растущей роли женщин в российском кино

— Мы пришли к этому внезапно и по обоюдному согласию. Знаем друг друга очень давно и даже немного дружили. Я тогда испытывала огромное удовольствие от общения с Сергеем — это был очень умный, остроумный и талантливый человек. А съемки проходили трудно, но весело. И что важно — крайне быстро. Ты успевал выложиться полностью, но не умереть. Когда снимаешь сериал, должен рассчитать свои силы на длинную дистанцию. И поскольку режиссер — это человек, который должен вести за собой довольно приличную по размеру группу единомышленников, то он ежедневно «сдает кровь», то есть питает остальных своим задором и верой в успех. Ну, то есть, я думаю, что это должно быть так. И бывает, к концу съемок сериала ты не можешь не то что шутить и искрить, а элементарно зубы почистить, потому что дико устал.