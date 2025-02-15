«Хочу быть вором в законе»: подросток из Ташкента шокировал соцсети

В ходе разбирательства выяснилось, что этот подросток уже попадал в данный центр в 2024 году. Тогда он также находился без присмотра, бесцельно бродил по разным районам Ташкента. Оказалось, что последние два месяца мальчик жил без родительского контроля, не посещал школу и зарабатывал на жизнь уличной торговлей. Когда сотрудники правоохранительных органов связались с его матерью, она заявила, что не может забрать сына. В результате мальчика вновь поместили в Центр социально-правовой помощи.