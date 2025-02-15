«Хочу быть вором в законе»: подросток из Ташкента шокировал соцсети

После распространения видео ГУВД Ташкента провело проверку и выяснило детали произошедшего. Правоохранители установили, что в ролике снялся несовершеннолетний, который на данный момент занимается бродяжничеством.
В ходе разбирательства выяснилось, что этот подросток уже попадал в данный центр в 2024 году. Тогда он также находился без присмотра, бесцельно бродил по разным районам Ташкента. Оказалось, что последние два месяца мальчик жил без родительского контроля, не посещал школу и зарабатывал на жизнь уличной торговлей. Когда сотрудники правоохранительных органов связались с его матерью, она заявила, что не может забрать сына. В результате мальчика вновь поместили в Центр социально-правовой помощи.
Однако в этой истории есть и другая сторона: возможно, несовершеннолетний и не до конца осознавал, о чем говорит. Но кто снял его на видео и распространил в соцсетях? Сотрудники ГУВД установили личность человека, разместившего видео. Им оказался местный блогер, который предложил подростку 500 тысяч сумов за съемку.
«Когда я гулял, ко мне подошел мальчик и сказал, что хочет что-то продать. Я предложил ему сняться на видео. Затем выложил этот ролик в свой Instagram, чтобы набрать подписчиков. Прошу прощения за свой поступок, больше так не буду. Хочу предупредить всех: не идите по такому пути, это неправильно», — признался нарушитель.
В отношении родителей подростка возбуждено административное дело. Им может грозить штраф в размере до 25 базовых расчетных величин или административный арест сроком до 15 суток согласно статье 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.
Блогер также был привлечен к ответственности по статье 188−1 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) Кодекса об административной ответственности и оштрафован на сумму в 15 базовых расчетных величин.