Шансы попадания на Землю вирусов на поверхности метеоритов крайне малы

«Это значит, что организмы искали и создавали пути защиты от вирусов, в то время как последние учились обходить эти клеточные механизмы защиты. Поэтому даже если предположить, что вирусы или подобные им частицы каким-то образом попадут на Землю, то вероятность их воздействия на человека будет стремиться к нулю. К тому же из почти 15 тысяч открытых на данный момент вирусов лишь 1−2% способны заразить человеческие клетки, что еще раз подтверждает минимальную опасность биологической угрозы», — заключил вирусолог.