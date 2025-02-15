В Омске покажут трофейную военную технику

В Омске с 21 февраля в историческом парке «Россия — моя история» стартует военно-патриотическая акция «Омск — Донбасс» (12+). Одной из ее составляющих станет выставка военной техники.
На площади перед парком впервые в Омске будет представлена трофейная военная техника западного производства, привезенная из зоны СВО. Также в экспозицию войдут образцы современной техники армии России, роботехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты омского производства. Выставка откроется с 14:00.
Кроме того, уже в самом историческом парке омичи смогут посетить выставку «Геноцид Донбасса 2014−2022. Украинский неонацизм» (12+), созданную совместно с архивом УФСБ России по Омской области и донецкими музеями.
Акция продлится до 23 февраля включительно. Посетить выставочные мероприятия можно в часы работы исторического парка, с 10:00 до 18:00.