В Омске покажут трофейную военную технику

На площади перед парком впервые в Омске будет представлена трофейная военная техника западного производства, привезенная из зоны СВО. Также в экспозицию войдут образцы современной техники армии России, роботехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты омского производства. Выставка откроется с 14:00.