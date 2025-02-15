Кубок сильнейших биатлонистов стартует в Раубичах

Это новые союзные соревнования, участие в которых примут представители Беларуси и России. Поскольку биатлонисты из обеих стран лишены права участвовать в чемпионатах мира и кубковых этапах, они создали аналог — Кубок сильнейших.
Турнир пройдет в те же сроки, что и ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде — с 15 по 23 февраля. Программа Кубка практически идентична чемпионату мира, единственное отличие — в белорусско-российских соревнованиях не будет классических эстафет.
В субботу 15 февраля пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин, в воскресенье 16 февраля состоятся пасьюты.
Индивидуальные гонки назначены на вторник 18 февраля, сингл-микст (одиночная смешанная эстафета) пройдет 20 февраля, а смешанная эстафета (двое мужчин и две женщины) — 22 февраля. Завершатся соревнования масс-стартами 23 февраля.
От Беларуси на турнире выступят лидеры национальный команды Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Максим Воробей и другие. Россию представят такие звезды биатлона, как Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие. Всего, как обещают организаторы, участие в соревнованиях примут более 80 спортсменов, среди которых победители и призеры чемпионатом мира, Европы и Олимпийских игр.
Кубок сильнейших был под угрозой срыва, поскольку организаторы до конца не могли определиться с точной локацией. В Беларуси до недавних пор температура была выше нуля, и турнир в таких условиях провести бы не удалось. Рассматривался вариант переноса соревнований в Уфу, однако в последний момент погода сменилась, и 4 февраля белорусская сторона подтвердила: Кубок состоится!
Ранее в Раубичах была замечена четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее супруг — легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Не исключено, что они также примут участие в грядущих соревнованиях — в качестве гостей.
Как добраться в Раубичи?
Кубок сильнейших пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Все дни соревнований из Минска будет курсировать автобус 949Э, отправление от станции метро «Борисовский тракт». Расписание можно посмотреть на сайте Белорусской федерации биатлона.
Для болельщиков в Раубичах также будет работать фан-зона с фуд-кортом и сувенирами.