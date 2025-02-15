Кубок сильнейших биатлонистов стартует в Раубичах

От Беларуси на турнире выступят лидеры национальный команды Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Максим Воробей и другие. Россию представят такие звезды биатлона, как Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие. Всего, как обещают организаторы, участие в соревнованиях примут более 80 спортсменов, среди которых победители и призеры чемпионатом мира, Европы и Олимпийских игр.