Южноуральский депутат призвала снизить отчётность педагогов

Представляющая в ней Челябинскую область Анна Скрозникова отметила, что на сегодняшний момент сложилась ситуация, когда молодые учителя отдают предпочтение работе самозанятым (то есть репетитором), а не построению карьеры в образовательных учреждениях.
По мнению парламентария, на такое развитие событий влияет не только разница в уровне заработных плат, но и перегруженность школьных учителей составлением различных отчётов и заполнением различных бумаг.
Скрозникова подчёркивает, что наряду с разработкой документа о развитии образовательной сферы нужно принять исчерпывающие меры для решения бытовых проблем педагогических работников.