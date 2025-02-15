Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральский депутат призвала снизить отчётность педагогов

В России началась разработка комплексной стратегии по развитию отечественного образования. Проект документа обсуждается и стенах федерального парламента, свои идеи и инициативы по его доработки предлагают депутаты Государственной Думы.

Представляющая в ней Челябинскую область Анна Скрозникова отметила, что на сегодняшний момент сложилась ситуация, когда молодые учителя отдают предпочтение работе самозанятым (то есть репетитором), а не построению карьеры в образовательных учреждениях.

По мнению парламентария, на такое развитие событий влияет не только разница в уровне заработных плат, но и перегруженность школьных учителей составлением различных отчётов и заполнением различных бумаг.

Скрозникова подчёркивает, что наряду с разработкой документа о развитии образовательной сферы нужно принять исчерпывающие меры для решения бытовых проблем педагогических работников.

образование
занятость