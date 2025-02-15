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В Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В выходные дни сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 42 площадках в 34 муниципальных районах и городах Башкирии.

Источник: Башинформ

В субботу, 15 февраля, в Уфе ярмарки развернутся на нескольких площадках:

Возле парка «Волна»; На улице Рабкоров, 20; На площади имени Серго Орджоникидзе; Перед Дворцом спорта; Перед Дворцом молодежи.

В воскресенье, 16 февраля, торговля продолжится на тех же местах, за исключением площадок возле парка «Волна» и перед Дворцом молодежи.

Время работы ярмарок — с 9:00 до 16:00, сообщает пресс-служба администрации города Уфы.

Жителям муниципалитетов предложат натуральную свежую продукцию — мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, а также овощи и фрукты, мед.

торговля
сельское хозяйство