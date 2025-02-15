Новая ледовая переправа открыта в Хабаровском районе

В Хабаровском крае продолжается контроль за безопасностью на ледовых переправах. Специалисты МЧС следят за состоянием льда. В Хабаровске прекратил работу технологический проезд по льду на Амуре в районе речного вокзала, который использовался для водоснабжения. Все дорожные знаки, предупреждающие о переправе, были демонтированы, а выезд на реку закрыт для движения транспорта.
В Хабаровском районе, наоборот, открылся новый ледовый маршрут через протоку Хохлацкую, которая соединяет два берега в районе села Виноградовка и острова Круглый. Переправа рассчитана на автомобили с грузоподъемностью до 30 тонн. Здесь установлены дорожные знаки, организовано реверсивное движение, а также спасательный пост для обеспечения безопасности.
На сегодняшний день в крае действует 26 ледовых переправ. В Аяно-Майском районе — три переправы, в Охотском округе — четыре. Переправы также есть в Верхнебуреинском, Хабаровском, Комсомольском, имени Лазо, Ульчском и Николаевском районах.