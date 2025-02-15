Новая ледовая переправа открыта в Хабаровском районе

В Хабаровском крае продолжается контроль за безопасностью на ледовых переправах. Специалисты МЧС следят за состоянием льда. В Хабаровске прекратил работу технологический проезд по льду на Амуре в районе речного вокзала, который использовался для водоснабжения. Все дорожные знаки, предупреждающие о переправе, были демонтированы, а выезд на реку закрыт для движения транспорта.