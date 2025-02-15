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В ночной аварии в Башкирии разбился насмерть пассажир микроавтобуса

На дороге Уфа-Оренбург в ДТП погиб пассажир микроавтобуса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 15 февраля, в Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 220 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, 41-летний шофер Nissan Elgrand, в салоне которого находились семь пассажиров, на повороте не справился с управлением, и машина попала в кювет, а затем перевернулась.

В результате происшествия один из пассажиров скончался еще до приезда скорой помощи, троих госпитализировали в больницу города Кумертау. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

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