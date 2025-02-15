В ночной аварии в Башкирии разбился насмерть пассажир микроавтобуса

Трагедия случилась на 220 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, 41-летний шофер Nissan Elgrand, в салоне которого находились семь пассажиров, на повороте не справился с управлением, и машина попала в кювет, а затем перевернулась.