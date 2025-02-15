Российские туристы рассказали о контрастах Северной Кореи

Южная Корея, на мой взгляд, в сравнении с некоторыми другими азиатскими странами сильно проигрывает в самоидентичности, а в Северной, к сожалению, бросалось в глаза, что все вокруг подстраивают под нас. Не знаю, с целью показать себя в лучшем свете или с целью скрыть что-то. Но в целом впечатление осталось положительное. Нам определенно удалось увидеть другой мир. Я бы с удовольствием приехал еще раз, но когда появится чуть больше свободы для туристов.