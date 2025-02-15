Эксперт Еленин: астероид 2024 YR4 может принести больший ущерб, чем Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. За медицинской помощью обратились 1 613 человек, из них 324 ребенка.